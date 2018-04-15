أرسنال يفرط في تقدمه على نيوكاسل ويخسر بهدفين

فشل فريق أرسنال في الحفاظ على تقدمه، وسقط في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتقدم أرسنال بهدف سجله ألكسندر لاكازيت في الدقيقة، 14 وتعادل أيوزي بيريز لنيوكاسل في الدقيقة 29 ، وسجل مات ريتشي هدف الفوز لنيوكاسل في الدقيقة 68.



وتوقف رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز السادس ، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر.



وهذه الخسارة هي الحادية عشر لأرسنال في الدوري هذا الموسم ،مقابل الفوز في 16 مباراة والتعادل في ست مباريات، فيما هذا الفوز هو الحادي عشر لنيوكاسل بالدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والتعادل في ثماني.



ويستعد أرسنال لمواجهة ويست هام يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز ،ثم يستضيف أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي يوم 26 من الشهر الجاري.



و يستعد نيوكاسل لمواجهة إيفرتون يوم 23 من الشهر الجاري في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري.