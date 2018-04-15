تياغو سيلفا: لا أريد رحيل إيمري عن باريس

أكد البرازيلي تياغو سيلفا قائد نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، أن اللاعبين لا يعرفون شيئا عن احتمال رحيل المدرب الإسباني أوناي إيمري في نهاية الموسم، في وقت يتم تداول اسم الألماني توماس توخل على نطاق واسع كأبرز المرشحين لخلافته.

وفي تصريحات أدلى بها الأحد لقناة "تي أف 1" الفرنسية قال سيلفا: حتى هذه اللحظات لا نعرف شيئا عن رحيل المدرب.

وأبدى الدولي البرازيلي رغبته في بقاء الاسباني على رأس الجهاز الفني للفريق، قائلا : بالتأكيد أريد بقاءه. أنا قائد التشكيلة وحتى لو كنت أفكر بخلاف ذلك، لا يمكن أن أقول أن عليه أن يرحل، فأنا دائما صادق مع نفسي وهو يثق بي وبباقي اللاعبين.

وما زاد من التكهنات حول توخل الذي كان مرشحا لخلافة يوب هاينكس في بايرن ميونيخ الألماني الموسم المقبل، تأكيد الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه أن توخل تعاقد بالفعل مع ناد أوروبي.

واعتبر سيلفا أن توالي التقارير حول هوية مدرب النادي الباريسي في الموسم المقبل، تؤدي إلى حال من عدم الاستقرار في صفوفه.

وقال: حتى الآن لا نعرف شيئا. نقرأ الكثير من الأمور في الصحف ومن الصعب رؤية ذلك، ولكن علينا الاستمرار حتى نهاية الموسم الحالي.