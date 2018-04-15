شالكه يحسم "ديربي الرور" بهدفي كونوبليانكا ونالدو

تقدم شالكه خطوة كبيرة نحو ضمان الحصول على وصافة الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما تغلب 2 - صفر على ضيفه وجاره اللدود بوروسيا دورتموند يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثلاثين للمسابقة.



ارتفع رصيد شالكه، الذي عاد لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته المفاجئة 2 - 3 أمام هامبورغ، إلى 55 نقطة في المركز الثاني، بفارق 20 نقطة خلف بايرن ميونخ، الذي حسم تتويجه بلقب المسابقة رسميا في المرحلة الماضية.



في المقابل، تجمد رصيد دورتموند، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، عند 51 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.



وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، لكن مع مطلع الشوط الثاني، افتتح الأوكراني يفجن كونوبليانكا التسجيل في الدقيقة 50.



وبينما حاول دورتموند إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي للمباراة، أطلق نالدو رصاصة الرحمة على آمال الضيوف في حصد نقطة من المباراة، بعدما أضافوا الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليحسم شالكه (ديربي الرور) لصالحه.