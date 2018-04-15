على طريقة فيغو.. أومتيتي يهدد برشلونة بورقة ريال مدريد

ظهرت بوادر حرب جديدة بين برشلونة وريال مدريد، بعدما بدأ الأخير التفاوض مع محيط المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي طلب من برشلونة تحسين راتبه أو الرحيل إلى فريق آخر.

وانتقل أومتيتي إلى برشلونة في صيف 2016 قادماً من ليون الفرنسي لقاء 25 مليون يورو، وبشرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو، وقدم مستويات رائعة مع الفريق مما جعله مطمعاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي ترى الرقم زهيداً مقارنة بقيمة المدافع الفنية.

وأشعل أومتيتي الفتيل مجدداً يوم السبت بعدما سجل هدفاً في مرمى فالنسيا واحتفل دون الإشارة إلى شعار برشلونة كما كان يفعل دائماً، مما زاد من شائعات رحيله، وسط اهتمام ملحوظ من مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته، قبل أن يدخل ريال مدريد على الخط ويبدأ مفاوضاته مع اللاعب الفرنسي.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد تناقش مع الرئيس فلورنتينو بيريز حول رغبة الفريق الأبيض بالحصول على خدمات مدافع برشلونة، خاصة أن أومتيتي وناديه لم يصلا إلى اتفاق ولا يظهر في الأفق أي بوادر لتجديد العقد.

ويطلب أومتيتي رفع راتبه من مليوني يورو سنوياً إلى 8 ملايين، وهو ما ترفضه إدارة برشلونة التي وضعت تصنيفاً معيناً لرواتب اللاعبين، مما جعل فلورنتينو بيريز ينقض لاغتنام الفرصة، وإصابة برشلونة في مقتل بانتقال أحد أبرز لاعبيه.

وأكد فلورنتينو بيريز لمحيط أومتيتي أنه سيمنحه الراتب الذي يطلبه، وسيشعره بالاهتمام في النادي العاصمي، على عكس التجاهل الذي وجده في برشلونة في إشارة إلى تعثر مفاوضات التجديد مع النادي الكتالوني حتى الآن.

وإذا ما تمت الصفقة فإن فلورنتينو بيريز سيعيد ما فعله مع برشلونة مطلع الألفية الحالية عندما كسر عقد البرتغالي الشهير لويس فيغو الذي ترك برشلونة نحو غريمه الأبدي، مما دفع الجماهير الكتالونية إلى وصفه بـ"الخائن".