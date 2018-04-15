فيورنتينا يكتفي بالتعادل مع ضيفه سبال

خيم التعادل السلبي على مباراة فيورنتينا مع ضيفه سبال يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليكون التعثر الأول لفيورنتينا منذ وفاة قائده ديفيد أستوري.



ورفع فيورنتينا رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع مقابل 28 نقطة لسبال في المركز السابع عشر، ويبتعد سبال بفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث من القاع.



وتعادل فيورنتينا للمرة التاسعة هذا الموسم مقابل تسعة هزائم و14 انتصارا كما تعادل سبال للمرة الثالثة عشر مقابل 14 هزيمة وخمسة انتصارات.