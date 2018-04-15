ميلان يعطل نابولي ويمنح يوفنتوس فرصة توسيع الفارق

عاد نابولي لنزيف النقاط مجددا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما أهدر نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على اللقب، إثر تعادله بدون أهداف مع مضيفه ميلان يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.



وأصبح في جعبة نابولي 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، الذي باتت الفرصة سانحة أمامه لإحكام قبضته على الصدارة، حال فوزه على ضيفه سامبدوريا في وقت لاحق من المرحلة ذاتها.



في المقابل، أضاع ميلان نقطتين في صراعه لحجز أحد الأماكن المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، بعدما أصبح رصيده 53 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.



وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.