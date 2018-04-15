ولفرهامبتون يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

ضمن ولفرهامبتون واندررز متصدر دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم الصعود للدوري الممتاز يوم السبت.

وأنهى الفريق غيابه لست سنوات عن الدوري الممتاز دون أن يلعب عندما اكتفى منافسه فولهام بالتعادل 1-1 مع برنتفورد الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ويتبقى لولفرهامبتون، الذي جمع 92 نقطة من 42 مباراة، 4 نقاط أخرى من بين آخر أربع مباريات ليفوز باللقب لكنه قام بما يكفي حسابيا لنيل بطاقة الصعود.

واندفع المتصدر بقوة عبر مباريات دوري الدرجة الثانية هذا الموسم ولم يأت صعوده بدون الكثير من الجدل عقب ارتباطه بوكيل الأعمال البرتغالي جورجي مينديز.

ومينديز هو وكيل أعمال المدرب نونو إسبيريتو سانتو إضافة للنجمين روبن نيفيز وديوغو جوتا وإيفان كافاليرو. ويرتبط مينديز بصلات مع مجموعة فوسون إنترناشيونال المالكة لولفرهامبتون ونصحهم بشراء النادي.

ولم تبد الأندية المنافسة لولفرهامبتون في دوري الدرجة الثانية سعادتها بتلك العلاقة وقال أندريا رادريتساني رئيس ليدز يونايتد إن سياسة الانتقالات الخاص بولفرهامبتون "ليست قانونية أو عادلة".

وبدا في البداية أن وولفرهامبتون سينتظر حتى يوم الأحد عندما يواجه برمنغهام سيتي ليصعد لدوري الأضواء بعد تقدم فولهام في الدقيقة 70 قبل أن يتعادل برنتفورد في اللحظات الأخيرة.

وظل فولهام في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف كارديف سيتي. وفاز كارديف على نوريتش سيتي 2-صفر بفضل هدفين قبل النهاية.

وتراجع ديربي كاونتي، الذي خسر 3-1 بشكل مفاجئ أمام بورتون ألبيون متذيل الترتيب، إلى خارج الأماكن المؤهلة لخوض جولة فاصلة.

ويحتل تلك الأماكن أستون فيلا، الذي فاز على ليدز يونايتد يوم الجمعة، وميدلزبره وميلوول.