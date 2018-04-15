ويست بروميتش يصعق يونايتد ويهدي سيتي لقب الدوري

أهدى فريق ويست بروميتش لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم إلى فريق مانشستر سيتي، بعد تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد - صفر يوم الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري.



وتوج مانشستر سيتي، الذي تغلب على توتنهام 3 - 1 السبت، بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.



وبهذا التتويج تمكن مانشستر سيتي من مصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام ليفربول في دور الثمانية بالبطولة.



ويعد هذا اللقب هو الثاني لمانشستر سيتي هذا الموسم حيث سبق له أن توج بكأس رابطة المحترفين في فبراير الماضي.



وعلى ملعب أولد ترافورد، فجر ويست برومتيش مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على مانشستر يونايتد 1 - صفر، ليبقي على آماله في البقاء بالدوري الممتاز في الموسم المقبل.



ويدين ويست بروميتش بالفضل في هذا الفوز للاعبه جاي رودريغيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.



ورفع ويست بروميتش رصيده إلى 24 نقطة في المركز العشرين (الأخير) بفارق تسع نقاط عن مراكز الأمان، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 71 نقطة في المركز الثاني بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.



وهذا الفوز هو الرابع لويست بروميتش هذا الموسم في الدوري والأول له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث يرجع آخر فوز ليوم 13 يناير عندما تغلب على برايتون 2 - صفر، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم.