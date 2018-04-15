يوفنتوس يتجاوز حزن الخروج الأوروبي ويتغلب على سامبدوريا

تقدم يوفنتوس خطوة هامة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم السابع على التوالي، عقب فوزه الثمين 3 -صفر على ضيفه سامبدوريا يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.



وعزز يوفنتوس موقعه في صدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 84 نقطة، موسعا الفارق إلى ست نقاط مع أقرب ملاحقيه نابولي، وذلك قبل ست مراحل على نهاية البطولة.



وفي المقابل، تجمد رصيد سامبدوريا، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم، والرابعة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 48 نقطة في المركز التاسع، ليواصل ابتعاده عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.



ولعب الجناح البرازيلي (البديل) دوغلاس كوستا دور البطولة في المباراة، بعدما صنع الأهداف الثلاثة للفريق الملقب بـ(السيدة العجوز)، التي جاءت عن طريق المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، والثنائي الألماني بينيديكت هوفيديس وسامي خضيرة في الدقائق 45 و60 و75.



ويأتي هذا الفوز، ليعيد بعضا من الابتسامة إلى وجوه جماهير يوفنتوس، التي أصيبت بخيبة أمل كبيرة، عقب خروج الفريق الموجع من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء الماضي.