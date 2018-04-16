الشرطة تتدخل لحماية حكم مباراة يوفنتوس وريال مدريد

أكدت الشرطة الإنجليزية يوم الاثنين أنها تقوم بتوفير دعم للحكم مايكل أوليفر بعد التهديدات التي تلقاها عبر مواقع التواصل، في أعقاب احتسابه ركلة جزاء حاسمة ومثيرة للجدل في مواجهة يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وقاد الحكم البالغ 33 عاما، مباراة مرتقبة في إياب الدور ربع النهائي بين الفريقين الأربعاء الماضي. وبعد تقدم النادي الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين ذهابا 3-0 على ملعب يوفنتوس في تورينو، تمكن الفريق الإيطالي من التقدم بالنتيجة نفسها إيابا على ملعب سانتياغو برنابيو حتى الوقت بدل الضائع، وكان على وشك جر اللقاء لوقت إضافي.

إلا أن الحكم احتسب في الثواني القاتلة ركلة جزاء لصالح ريال ترجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح، وكانت كافية لبلوغ فريقه الدور نصف النهائي للموسم الثامن تواليا، ولقي قرار الحكم اعتراضات شديدة من لاعبي يوفنتوس، يتقدمهم حارس مرماه الأسطوري جانلويجي بوفون الذي نال بطاقة حمراء، ولم يوفر الحكم من انتقاداته اللاذعة بعد المباراة.

وأفادت التقارير الصحافية في الأيام الماضية عن تلقي أوليفر وزوجته لوسي سلسلة تهديدات عبر الهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي، وحتى قيام أشخاص مجهولين بإقلاق راحتهما ليلا في منزلهما.

وقال متحدث باسم شرطة نورثومبريا في شمال إنجلترا: نحن على علم بالرسائل التهديدية التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا النمط من التصرفات غير مقبول على الإطلاق ومن يكتبون هذه الرسائل عليهم أن يدركوا أنهم قد يتهمون بارتكاب مخالفة جنائية.

وأضاف: أفراد من الشرطة في المنطقة التي يقيم بها أوليفر هم على تواصل مع الضحايا في هذه الحال لتوفير الدعم لهم، وضمان أن يتم إبلاغ الشرطة عن كل المخالفات المقبلة.