بوكيتينو يعد بالعمل بقوة منذ بداية الموسم القادم

دعا ماوريسو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير فريقه إلى العمل بقوة منذ اليوم الأول للموسم المقبل إذا أراد منافسه البطل المتوج مانشستر سيتي وبقية الفرق الستة الكبرى الأخرى على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفاز سيتي على توتنهام 3-1 على ملعب ويمبلي مطلع الاسبوع وتوج فريق المدرب بيب جوارديولا باللقب بعد أن حقق وست بروميتش ألبيون مفاجأة بالفوز على مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وأنهت الهزيمة مسيرة رائعة لتوتنهام الذي خاض 14 مباراة متتالية في الدوري دون خسارة لكن البداية السيئة للموسم الحالي هي التي كلفت الفريق غاليا.



وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: نشعر بإحباط لأننا خسرنا أمام واحد من أفضل الفرق في أوروبا وبالتأكيد كان الفريق الأفضل في إنجلترا، وما نفكر به حاليا هو جزء من طموحنا. نثق في قدرة الفريق على إلحاق الهزيمة بأي منافس وهذا أمر جيد. لكن استقرار الأداء والحفاظ على المستوى طوال الموسم ليس مسألة سهلة.



وأضاف: استقرار المستوى سيكون هو التحدي الأكبر الذي سنواجهه في السنوات القليلة المقبلة مع محاولة استهلال الموسم بشكل أفضل. كانت بداية سيتي هذا الموسم أكثر من رائعة لكن بدايتنا كانت متعثرة. عانى الفريق من بعض الاضطراب وتذبذب المستوى في مستهل الموسم.



ويتنافس توتنهام الذي يحتل المركز الرابع مع ليفربول ومانشستر يونايتد من أجل إنهاء الموسم في المركز الثاني، ويملك الفريق فرصة سانحة لتقليص الفارق مع يونايتد صاحب المركز الثاني إلى نقطة وحيدة بالفوز يوم الثلاثاء على مضيفه برايتون أند هوف البيون.



وقال بوكيتينو إن المباراة ستشهد عودة توبي ألدرفيريلد الذي غاب عن صفوف الفريق في الدوري منذ أكتوبر 2017 بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وأوضح: توبي سيكون ضمن التشكيلة لكنني لم أتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن مشاركته في المباراة.