دورتموند يفقد باتشواي حتى نهاية الموسم

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أنه سيفتقد جهود مهاجمه ميتشي باتشواي حتى نهاية الموسم على الأرجح، بسبب إصابة في الكاحل، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية تعافي اللاعب في الوقت المناسب للمشاركة مع المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وتعرض باتشواي (24 عاماً) للإصابة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام شالكه صفر - 2 يوم الأحد ، إثر تدخل من بنيامين ستامبولي.



ولم يكشف دورتموند مزيدا من التفاصيل حول الإصابة واكتفى بإعلان أن اللاعب ربما يغيب خلال الفترة المتبقية من الموسم. ومع ذلك لا تزال الفرصة قائمة في تواجده مع المنتخب البلجيكي في كاس العالم بروسيا.



ويلعب باتشواي ضمن صفوف دورتموند، صاحب المركز الرابع في الدوري الألماني، بعقد إعارة من تشيلسي الإنجليزي بدأ في يناير ويستمر حتى نهاية الموسم.