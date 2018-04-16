ديربي روما ينتهي بالتعادل السلبي

فرض التعادل السلبي نفسه على ديربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وضيفه روما، في ختام المرحلة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وبتلك النتيجة، أهدر كلا الفريقين نقطتين ثمينتين في صراعهما للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وارتفع رصيد روما، المنتشي بتأهله التاريخي للدور قبل النهائي في النسخة الحالية لدوري الأبطال، إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط أمام لاتسيو، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يبتعد الفريقان بفارق نقطة وحيدة خلف إنتر، صاحب المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

وكعادة مباريات الديربي، فرضت العصبية البالغة نفسها على اللقاء، الأمر الذي دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء خمس مرات للاعبي الفريقين، بالإضافة لطرد ستيفان رادو لاعب لاتسيو عقب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 80.