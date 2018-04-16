صلاح: فوز ليفربول بـ"الأبطال" أهم من أي مجد شخصي

قال المهاجم المصري المتألق محمد صلاح إن فوز فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أهم عنده من أي مجد شخصي.



وأحرز صلاح هدفه رقم 40 مع فريقه في كل المنافسات هذا الموسم خلال فوز ليفربول 3-صفر على بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز السبت الماضي وهو يتقدم السباق على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف أوروبا بعد تقديم موسم كبير.



وفاز ليفربول 5-1 على مانشستر سيتي في النتيجة الإجمالية لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وسيلتقي في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية الأولى للأندية مع روما الايطالي بينما يأمل صلاح (25 عاماً) أن تستمر مسيرة نجاحات فريقه.



وردا على سؤال عما يفضله.. جائزة شخصية أو لقب دوري الأبطال قال صلاح: الفوز بدوري الأبطال الأوروبي، وإذا كان أمامي خيار فإنني بالطبع أختار دوري الأبطال.. لأن الفوز بدوري الأبطال شيء هائل بالنسبة للجميع ولا اهتم بما دون ذلك.



وأحرز صلاح 30 هدفا في 32 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم وهو الأول له مع الفريق الذي يقوده المدرب الألماني يورجن كلوب وهو مرشح أيضا بقوة للفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين كأفضل لاعب في إنجلترا.



وفي الدوري الانجليزي سيلتقي ليفربول مع وست بروميتش ألبيون في 21 أبريل الجاري قبل مواجهة روما ذهابا بقبل نهائي دوري الأبطال بعدها بثلاثة أيام