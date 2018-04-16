فيدال يخضع إلى عملية جراحية.. ويغيب عن بايرن

كشف المدرب المخضرم يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ، يوم الاثنين أن الفريق سيفتقد جهود لاعب خط وسطه أرتورو فيدال لفترة بسبب عملية جراحية سيخضع لها في الركبة .



وقال هاينكس في مؤتمر صحفي عقد للحديث عن مباراة بايرن أمام باير ليفركوزن المقررة يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ألمانيا ، إن فيدال تعرض للإصابة دون تدخل من أي لاعب ، خلال تدريبات الأحد.



ولم يتضح بعد عدد المباريات التي سيغيب عنها فيدال ، علما بأن بايرن يتأهب لمواجهة ريال مدريد الإسباني الاسبوع المقبل في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال هاينكس: أرتورو تعثر دون أي تدخل من لاعب آخر. وسقط مرتكزا على مفصل الركبة. وسيحتاج إلى عملية بسيطة لذلك سيغيب عن الفريق خلال هذه الفترة. إنه محارب وأنا واثق من قدرته على التعافي.