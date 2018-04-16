لقاء بين هيئة الرياضة الكويتية و"الأولمبية" الدولية

أكد محمد الجبري وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب عقد لقاء مع اللجنة الأولمبية الدولية نهاية الشهر الجاري لبحث أزمة إيقاف النشاط الرياضي في الكويت.

وأضاف الوزير الجبري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": هذا اللقاء يستهدف العمل على إيجاد حل قاطع وجذري لهذا الملف وفق ما شهدته الفترة الأخيرة من توافق في الرؤى للخروج من دائرة النزاعات مع المنظمات الدولية إلى آفاق أرحب من التعاون تتجلى فيه المصلحة العامة فوق أي اعتبارات أخرى.

وزاد: بعد تبادل المراسلات والمخاطبات مع المنظمات الدولية بهذا الشأن فقد حان الوقت للجلوس على طاولة التعاون لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل كامل، معربا عن ثقته البالغة فيما تقوم به الهيئة العامة للرياضة من جهود واضحة لدعم الحركة الشبابية والرياضية وفق خارطة طريق واضحة المعالم هدفها الارتقاء بالرياضة الكويتية والنهوض بها.