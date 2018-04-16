مليونا زجاجة نبيذ تبعد إنييستا عن برشلونة

قرر اللاعب الإسباني المخضرم أندريس إنييستا، نجم برشلونة، الإعلان عن قرار رحيله عن ناديه يوم السبت المقبل عقب مباراة الفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا.



وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إنييستا سيرحل إلى الدوري الصيني وأن مشروب النبيذ يعد أحد أبرز الأسباب وراء انتقال اللاعب لأحد أندية هذه المسابقة.



وأوضحت "ماركا" أن العقد الذي سيبرمه إنييستا للانتقال للدوري الصيني سيرتبط بشكل أو بآخر بمسألة ترويج مشروب النبيذ الذي تنتجه إحدى شركات اللاعب الإسباني.



وأفادت بعض المصادر أن شركة إنييستا لإنتاج النبيذ ستبيع مليوني زجاجة من هذا المشروب سنويا في السوق الصيني العملاق. وأنشأ إنييستا شركته لبيع النبيذ في 2010 في مسقط رأسه بمدينة فوينتيالبيا الإسبانية.