ميسي يرفض إنقاذ بوغبا من جحيم مورينيو

رفض ليونيل ميسي نجم برشلونة طلب الفرنسي بول بوغبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد بالانتقال إلى الفريق الكتالوني، مرشحاً أسماء أخرى لارتداء قميص فريقه الموسم المقبل، في سبيل عملية إعادة بناء برشلونة.

وبدا ميسي محبطاً عقب الخسارة التاريخية أمام روما الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وخروج فريقه للعام الثالث على التوالي من الدور ذاته، وعقد اجتماعات مع مدربه إرنيستو فالفيردي ومسؤولي برشلونة، لبحث خطة التعاقدات في الصيف القادم.

وفي المقابل، يعاني بول بوغبا من تهميش جوزيه مورينيو في ملعب "أولد ترافورد" بعدما بقي أغلى لاعب في العالم سابقاً خارج التشكيلة أكثر من مرة، ولازم مقاعد الاحتياط كثيراً خلال الموسم الحالي.

وطلب بوغبا من وكيل أعماله الشهير مينو رايولا البحث عن وسيلة لانتقاله إلى برشلونة، رغبة منه بالهروب من جحيم المدرب البرتغالي، بالإضافة إلى قناعته بأن أسلوب مورينيو تسبب بانخفاض أسهمه "بوغبا" ولذا يبحث عن الانتقال إلى النادي الكتالوني، لقناعته بإمكانية مناسبته لأسلوب لعبه.

وطلب ليونيل ميسي من إدارة ناديه تجاهل الفكرة تماماً، كونه يرى أن بول بوغبا لاعب عادي، ولا يمكن أن يقدم الإضافة لبرشلونة الذي يحتاج أسماء بجودة أعلى من اللاعب المنتقل إلى يونايتد قبل عامين لقاء 105 ملايين يورو.

ورشح ميسي نجمي أياكس أمستردام الشابين، ماتياس دي ليخت متوسط الدفاع ليكون حلاً دفاعياً وسط تكهنات رحيل أومتيتي وانخفاض مستوى جيرارد بيكيه، بالإضافة إلى فرانكي دي يونغ لاعب الوسط الذي يرشحه ليونيل لخلافة سيرجيو بوسكيتس.

وطلب ميسي من برشلونة التوقيع مع الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وكذلك تفعيل اتفاقية انتقال البرازيلي آرثر لاعب غريميو في الصيف القادم.



وكان بول بوغبا على أجندة برشلونة خلال الانتخابات الرئاسية التي عقدت في عام 2015، ووعد المرشح حينها خوان لابورتا بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي عندما كان في يوفنتوس، لكن الرئيس الحالي جوزيه ماريا بارتوميو فاز بالرئاسة، وانتقل بوغبا بعدها إلى مانشستر يونايتد.