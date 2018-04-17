عملية جراحية في ركبة أغويرو.. ومخاوف من غيابه عن المونديال

خضع سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي لجراحة في الركبة وسيسابق الزمن للتعافي قبل انطلاق مشوار منتخب بلاده الأرجنتين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما أساسيا منذ انتصار سيتي 1-صفر على تشيلسي في الدوري الممتاز في الرابع من مارس.

وكانت آخر مشاركة له عندما حل بديلا أمام ليفربول في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي عندما قال المهاجم إنه لا يستطيع الركض بعد 24 دقيقة من وجوده في أرض الملعب.

وكتب أغويرو في حسابه على تويتر يوم الثلاثاء: أتعافى حاليا من جراحة بالمنظار في الركبة. أتطلع بشدة للعودة في أسرع وقت للمنافسات.

ومع حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الممتاز وانتهاء مشواره في دوري الأبطال بالخسارة أمام ليفربول لن يتعجل النادي الإنجليزي عودة أغويرو.

لكن المهاجم سيسابق الزمن للحاق بمنتخب بلاده الأرجنتين الذي سيستهل حملته في كأس العالم بمواجهة أيسلندا في 16 يونيو.