برشلونة يؤكد مفاوضاته مع الفرنسي أومتيتي

أكد نادي برشلونة الإسباني أنه بدأ مفاوضات جادة مع مدافعه الفرنسي، صامويل أومتيتي، لتحسين شروط تعاقده، بعدما ثار الجدل حول رحيله عن صفوف الفريق.



وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية يوم الثلاثاء إلى أن النادي الكتالوني قطع شوطا مهما نحو كسر الجمود الذي أصاب مؤخرا علاقته باللاعب الدولي الفرنسي بسب الخلاف الذي نشب بينهما حول شروط العقد الجديد.



وطالب أومتيتي، الذي يمتد تعاقده مع برشلونة حتى 2021، بتحسين شروط عقده ورفع راتبه ليتساوى مع لاعبي الفئة الأولى بالفريق وهو ما قوبل بالرفض من قبل الإدارة.



وكان أومتيتي قد ألمح مؤخراً خلال لقاء مع أحد البرامج التلفزيونية في فرنسا أنه قد يرحل عن النادي الكتالوني قريبا.



وجاءت تطلعات أومتيتي، الذي أثار اهتمام نادي مانشستر يونايتد لضمه في الفترة الأخيرة، فيما يخص زيادة الراتب وتحسين شروط التعاقد، بعد أشهر من التألق بين صفوف النادي الإسباني والمنتخب الفرنسي.

ولكن خلال الآونة الأخيرة بدأ المستوى الفني لأومتيتي في التراجع وساهم بشكل كبير في خسارة برشلونة أمام روما بثلاثية في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما تسبب في ركلة جزاء ضد منتخب فرنسا في مباراته الودية التي خسرها أمام كولومبيا 2 - 3.



وأوضحت صحيفة "أ س" أن أومتيتي بات يفتقد في هذه الفترة الحساسة من عمر الموسم للأداء البدني المناسب وأن ذلك يرجع لاكتسابه لبعض الوزن مؤخرا.