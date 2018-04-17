برشلونة يقدم 60 مليون جنيه إسترليني لضم مارسيال

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الثلاثاء أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رصد 60 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي أنتوني مارسيال في الصيف المقبل.



وأفادت بعض التقارير الإعلامية أن مفاوضات اللاعب الفرنسي حول تجديد تعاقده مع إدارة مانشستر يونايتد وصلت إلى طريق مسدود، وسط تراجع مشاركاته في المباريات تحت قيادة المدير الفني للفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو.



وينتهي تعاقد مارسيال مع مانشستر يونايتد في صيف 2019، ولكن النادي الإنجليزي يحتفظ بحق تمديده لعام إضافي.



وذكرت الصحيفة البريطانية أنه منذ وصول التشيلي أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد، لم يسجل مارسيال أي أهداف، كما لم يشارك ضمن التشكيلة الأساسية سوى في أربع مباريات فقط، من بينها هزيمة الفريق أمام توتنهام ونيوكاسل قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 64 من مباراة تشيلسي.



وتحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن أن مارسيال لا يشعر بالراحة مع مانشستر يونايتد بعدما أجبر على اللعب في مركز الجناح الأيمن بدلا من مركزه المفضل في الجانب الأيسر، وذلك من أجل محاباة سانشيز الذي يجيد اللعب في هذا الموقع.



وسعى النادي الكتالوني في الصيف الماضي إلى حسم صفقة انتقال مارسيال لصفوفه قبل أن يتحرك لضم مواطنه عثماني ديمبلي، ولكنه قد يعود في فترة الانتقالات القادمة للتفاوض حول الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.



وذكرت الصحيفة أن برشلونة بات واثقا من اتمام صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لصفوفه هذا الصيف، في الوقت الذي يراقب فيه لاعب فولهام الصاعد ريان سيسيغنون.



وسجل سيسيغنون (17 عاماً) 14 هدفا في 43 مباراة مع فولهام هذا الموسم