خاميس: مواجهة ريال مدريد ذات طابع خاص بالنسبة لي

خاميس: مواجهة ريال مدريد ذات طابع خاص

اعترف اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني ستكونان ذات طابع خاص بالنسبة له بسبب الفترة التي قضاها بين صفوف هذا الفريق في الماضي.

وشدد رودريغيز على إن قوة النادي الإسباني لا تعتمد بشكل كلي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال رودريغيز في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة "تي زد" التي تصدر في مدينة ميونخ الألمانية: بالطبع هاتين المباراتين ستكونان ذات طابع خاص بالنسبة لي، لقد لعبت ثلاث سنوات هناك، كنت سعيدا ولدي أصدقاء جيدين وذكريات تخص فترتي في مدريد، ولكن أريد أن أنحي هذه المشاعر جانبا، أفكر في فريقي وحسب وفي التحضيرات.

ولا يزال رودريغيز (26 عاماً) يرتبط بتعاقد مع ريال مدريد ولكنه يلعب هذا الموسم والموسم الذي يليه على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ الذي قد يفعل بند حق الشراء في تعاقده مع اللاعب.



وشارك اللاعب الكولومبي في الموسم الماضي في المواجهة التي جمعت بين بايرن ميونخ وريال مدريد في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ولكن ضمن صفوف النادي الإسباني.



وأضاف خاميس قائلا: ريال مدريد يغير رقاقة (التشغيل) عندما يصل إلى دوري الأبطال واللاعبون يخرجون أفضل ما لديهم.

وأسهب المهاجم الكولومبي في الإشادة بكريستيانو رونالدو، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن قوة ريال مدريد أكبر من الهداف البرتغالي.

واختتم رودريجيز قائلا: إنه ماكينة لتسجيل الأهداف وقد دلل على هذا الأمر أكثر من مرة، يجب الالتزام بالحذر معه، ولكن يجب أن نفعل الشيء نفسه مع لاعبين أخرين، ريال مدريد ليس كريستيانو رونالدو فقط، لديهم لاعبين أقوياء أخرين في باقي المراكز.