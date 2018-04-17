دورتموند: لم نتخذ قرارانا حول استمرار شتويغر

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن تجديد تعاقده مع المدير الفني بيتر شتويغر لما بعد نهاية الموسم الجاري.



وقال ساشا فليجه المتحدث باسم النادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : دائما ما نقول إن بيتر شتويجر سيكون الخيار الأول لدينا. ولكن حتى الآن لم تجر محادثات بشأن رؤية الطرفين للمستقبل ، وبالتالي لم نتخذ القرار بعد.



وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة النادي قررت بالفعل عدم تمديد التعاقد مع المدرب النمساوي البالغ من العمر 52 عاما.



وقال فليجه: نحن ومسؤولونا التنفيذيون وبيتر شتويغر نؤكد منذ أسابيع على أن تركيزنا منصب في الوقت الحالي على حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا. سنكرس كل شيء لهذا الهدف.



ومن جانبه ، قال مايكل زورك مدير الكرة بالنادي في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: إذا اتخذنا قرارا محددا، سنعلن عنه.

وكان شتويغر قد تولى تدريب دورتموند في ديسمبر 2017 بعقد يستمر حتى 30 يونيو 2018.