زيدان: إصابة فيدال ستؤثر على بايرن

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن إصابة التشيلي أرتور فيدال، نجم بايرن ميونيخ الألماني، تمثل مشكلة بالنسبة للأخير، إلا إنه قلل من أهمية الغياب المحتمل للاعب عن مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بسبب تمتع النادي البافاري بوجود العديد من اللاعبين بين صفوفه.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء: إنها مشكلة لبايرن ميونيخ لأنه لاعب مهم، نشعر بالأسف حيال إصابته ولكن هذا لن يغير شيئا، البايرن لديه فريق كبير للغاية ومن المؤكد أنهم سيجدون له بديلا.

ويصب ريال مدريد تركيزه في مشواره في دوري أبطال أوروبا، حيث أنها البطولة الوحيدة المتبقية له للمنافسة على لقبها هذا الموسم وذلك بعدما ابتعد مبكرا عن المنافسة على الدوري الإسباني وخروجه من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل ريال مدريد في 25 أبريل الجاري ضيفا على بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، قبل أن يخوض مباراة الإياب على ملعبه في الأسبوع التالي.

وأعرب زيدان عن سعادته بتمتع فريقه بوقت كاف، أسبوع، للاستعداد لمباراة الذهاب أمام بايرن ميونيخ، حيث يستقبل يوم الأربعاء أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، وهي المباراة الأخيرة قبل لقائه المرتقب أمام العملاق البافاري بعد تأجل مباراته أمام إشبيلية، التي كان المقرر لها مطلع الأسبوع المقبل، بسبب خوض الأخير نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت القادم.

وتابع زيدان قائلا: خضنا الكثير من المواجهات هذا الموسم، كانت هناك فترات لعبنا فيها بشكل مكثف، لن يحدث شيء إذا لم نلعب مطلع الأسبوع القادم، أعتقد أنه من الجيد أن يكون لدينا أسبوعا كاملا من التحضيرات لبايرن ميونيخ.