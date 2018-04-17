سيتي ويونايتد يتوجهان إلى أميركا للاستعدادات الصيفية

أعلن مانشستر سيتي بطل إنجلترا وغريمه مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء مشاركتهما في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم، في إطار جولة استعدادية في الولايات المتحدة للموسم الجديد في الدوري الممتاز.

وسيعود سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا إلى الولايات المتحدة في يوليو بعد جولة ناجحة هناك في صيف 2017.

وسيستهل سيتي جولته في شيكاغو في 20 يوليو تموز بمواجهة بوروسيا دورتموند، وبعدها سينتقل بطل إنجلترا إلى نيوجيرزي في 25 يوليو لمقابلة ليفربول في تكرار لمواجهتهما بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في وقت سابق هذا الشهر.

وسينهي سيتي جولته بعدها بثلاثة أيام على ملعب هارد روك في ميامي أمام بايرن ميونيخ الذي سبق أن دربه غوارديولا.

وسيواجه يونايتد بقيادة مدربه جوزيه مورينيو غريمه ليفربول إضافة إلى ريال مدريد وميلان في كأس الأبطال الدولية، حيث يعود الفريق إلى الولايات المتحدة للاستعداد للموسم الجديد للموسم الثاني على التوالي وللمرة الرابعة في آخر خمس سنوات.

وسيلتقي يونايتد مع كلوب أميركا في 19 يوليو في أريزونا ومع سان خوزيه إيرثكويكس في 22 يوليو في كاليفورنيا قبل أن ينافس في كأس الأبطال الدولية.

وستقام المباراة أمام ميلان في 25 يوليو قبل مواجهة ليفربول في 28 يوليو وريال مدريد في 31 يوليو.

وستقام مواجهة يونايتد أمام ليفربول في ميتشيغان التي شهدت رقما قياسيا في الحضور الجماهيري في منافسات كرة القدم بالولايات المتحدة بلغ 109 آلاف متفرج أمام ريال مدريد في 2014.