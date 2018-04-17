غوانزو وسوون الكوري يصعدان إلى دور الـ16

صعد غوانزو إيفرغراند الصيني البطل السابق إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على سيريزو الياباني في ختام دور المجموعات يوم الثلاثاء.

واستغل بطل آسيا 2013 و2015 هدفين من البرازيلي آلان دوغلاس في الشوط الثاني ليخرج بالانتصار وينفرد بصدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات بينما تراجع سيريزو إلى المركز الثالث وودع المسابقة.

وتقدم بوريرام يونايتد التايلاندي إلى المركز الثاني وصعد أيضا بعدما فاز خارج أرضه 1-صفر على جيجو يونايتد الكوري الجنوبي بهدف سجله كوراكود ويرياودومسيري. ولدى بوريرام تسع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن سيريزو بينما يملك جيجو ثلاث نقاط.

وفي المجموعة الثامنة انتزع سوون بلو وينغز الكوري الجنوبي، بطل آسيا مرتين، الصدارة بعدما فاز 1-صفر على مضيفه كاشيما أنتلرز الياباني بهدف ديان داميانوفيتش.

وبات رصيد سوون عشر نقاط وبفارق نقطة واحدة عن كاشيما الذي تراجع إلى المركز الثاني لكنه ضمن في وقت سابق التقدم بالمسابقة.

وتعادل سيدني إف.سي الأسترالي دون أهداف مع شنغهاي شينوا الصيني في لقاء غير مؤثر في المجموعة الثامنة وودع الفريقان المسابقة.