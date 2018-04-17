ويست هام يحرم ستوك سيتي من فوز ثمين

أهدر ستوك سيتي فوزا في متناول الأيدي، وتعادل مع مضيفه ويست هام يونايتد 1 -1 يوم الاثنين في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان ستوك في طريقه لحصد ثلاث نقاط كانت ستحيي آماله في البقاء بالدوري الممتاز، ولكن ويستهام حرمه من الفوز في الوقت القاتل ليزداد وضع الفريق تأزما.



وتقدم البديل بيتر كراوتش بهدف لستوك سيتي في الدقيقة 78 بعد تسع دقائق من مشاركته من على مقاعد البدلاء من متابعة لتسديدة زميله شيردان شاكيري.



ولكن في الدقيقة الأخيرة من المباراة خطف أندي كارول هدف التعادل القاتل لويست هام بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.



ورفع ستوك رصيده إلى 28 نقطة ليبقى في المركز الثاني من القاع بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان، مقابل 35 نقطة لويست هام في المركز الرابع عشر.