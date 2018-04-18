أتالانتا يكتسح بينفينتو وينعش آماله الأوروبية

أنعش أتالانتا آماله في المشاركة بالبطولات القارية الموسم القادم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 - صفر على مضيفه بينفينتو يوم الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد أتالانتا، الذي عاد لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاثة الماضية بالبطولة، إلى 52 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة خلف ميلان، صاحب المركز السادس، المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، قبل لقاء الفريق اللومباردي مع مضيفه تورينو في وقت لاحق يوم الأربعاء بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد بينفينتو عند 14 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب ويضع قدما نحو العودة إلى دوري الدرجة الثانية.

وافتتح ريمو فريلير التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف موسى بارو الهدف الثاني في الدقيقة 49. وتكفل أليخاندرو غوميز بتسجيل الهدف الثالث لأتالانتا في الدقيقة 67، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها زميله مارتن دي رون قبلها بدقيقة واحدة.