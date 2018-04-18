أسباس يخطف بـ"يده" نقطة لسيلتا فيغو من برشلونة

خيم التعادل الإيجابي 2 -2 على المباراة المثيرة التي جمعت سيلتا فيغو بضيفه برشلونة يوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم للمسابقة.



ونجح سيلتا فيغو في إدراك التعادل مرتين مع برشلونة الذي انهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيرجيو روبرتو في الدقيقة 70.



وتقدم الفرنسي الصاعد عثمان ديمبلي بهدف لبرشلونة في الدقيقة 36 ولكن جوني كاسترو أدرك التعادل لسيلتا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.



واضاف باكو لألكاسير الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 64 ثم أدرك ياغو أسباس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82، وأظهرت الإعادة التلفزيونية ملامسة الكرة ليده.



وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الذي يلتقي مع مضيفه ريال سوسيداد يوم الأربعاء، وحصد سيلتا فيغو نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع.