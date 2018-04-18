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أسباس يغيب 3 أسابيع بسبب الإصابة

المصدر: مدريد - فرانس برس
أحرز أسباس هدفا جدليا في شباك برشلونة
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سيبتعد المهاجم الدولي لسيلتا فيغو الإسباني إياغو أسباس ثلاثة أسابيع عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة عضلية بفخذه، بحسب ما أكد ناديه يوم الأربعاء.

وشعر أسباس بألم في قدمه اليمنى بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 82 ضد ضيفه برشلونة متصدر الدوري المحلي، 2-2، يوم الثلاثاء.

وخضع اللاعب البالغ 30 عاما لفحص بالموجات فوق الصوتية أظهر إصابته في العضلة الخلفية. وسيغيب أسباس، أفضل مسجل إسباني في الدوري، 20 هدفا، ورابع أفضل مسجل في الدوري بعد لاعبي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز ومهاجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مباريات فالنسيا وفياريال وديبورتيفو لاكورونيا.

وخاض أسباس 8 مباريات مع المنتخب، بينها الفوز الساحق ضد الأرجنتين، 6-1، وديا في 27 مارس الماضي، إذ سجل هدفا و3 تمريرات حاسمة.

كلمات دالّة

#أسباس, #سيلتا فيغو, #برشلونة

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