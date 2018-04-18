بايرن يسحق ليفركوزن بسداسية ويطير إلى نهائي الكأس

تأهل فريق بايرن ميونيخ للمباراة النهائية بكأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما اكتسح مضيفه باير ليفركوزن 6 - 2 يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ خافي مارتينيز في الدقيقة الرابعة، وروبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة، وتوماس مولر "هاتريك" في الدقائق 52 و63 و78 وتياغو ألكانتارا في الدقيقة 60.

فيما سجل هدفي باير ليفركوزن لارس بيندر في الدقيقة 16 وليون بايلي في الدقيقة 72.

ويلتقي بايرن ميونيخ في المباراة النهائية، الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية، التي تجمع بين شالكه وآينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء.

وكان بايرن ميونيخ توج بلقب الدوري "بوندسليغا" لهذا الموسم في الجولة التاسعة والعشرين، محققا لقبه السادس على التوالي في البوندسليغا.

ويذكر أن بايرن ميونيخ هو النادي الألماني الأكثر تتويجا بلقب الكأس حيث فاز باللقب 18 مرة سابقة كان آخرها في موسم 2015 - 2016، فيما فاز باير ليفركوزن باللقب مرة واحدة كانت في موسم 1992 - 1993.

وصعد بايرن ميونيخ لهذا الدور بتغلبه على كيمنيتسر 5 - صفر في الدور الأول، ثم الفوز في الدور الثاني، على لايبزيغ 5 - 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 - 1، ثم الفوز على بوروسيا دورتموند 2 - 1 في دور الستة عشر ثم الفوز 6 - صفر على بادربورن في دور الثمانية.

وتأهل باير ليفركوزن إلى هذا الدور بعد الفوز على كارلسروه 3 - صفر بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ثم الفوز على يونيون برلين 4 - 1 في الدور الثاني، ثم الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - صفر في دور الستة عشر، ثم الفوز في دور الثمانية على فيردر بريمن 4 - 2 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 - 2.