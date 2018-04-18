توتنهام يتعثر أمام برايتون.. وكين يسجل

فرض فريق برايتون التعادل الإيجابي 1 - 1 على ضيفه توتنهام يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم هاري كين بهدف لتوتنهام بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني بعد خطأ فادح من دفاع برايتون استغله هيونغ مين سون ببراعة ومرر إلى كين الذي سدد في المرمى الخالي، ولكن بعد دقيقتين فقط حصل برايتون على ضربة جزاء تسبب فيها سيرجي أورييه ليسجل منها باسكال غروس هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وحصد كل فريق نقطة ليرفع توتنهام رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع مقابل 36 نقطة لبرايتون في المركز الثالث عشر.