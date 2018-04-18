رئيس الاتحاد الأوروبي قلق من تقنية الفيديو

عبر ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن قلقه إزاء قرار الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في نهائيات كأس العالم 2018 وأكد أن هذه التكنولوجيا لا تزال بحاجة لمزيد من التجارب قبل تطبيقها في دوري أبطال أوروبا.



وصوت الاتحاد الدولي (الفيفا) الشهر الماضي على استخدام حكم الفيديو في كأس العالم في يونيو ويوليو في روسيا، وذلك بعد أسبوعين فقط من موافقة المجلس الدولي لكرة القدم، المسؤول عن سن قوانين اللعبة، على استخدام التقنية رغم الجدل الذي أثارته.



وقال تشيفرين في مقابلة لصحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "لدي بعض المخاوف في كأس العالم حيث لم يسبق للحكام التعامل مع نظام حكم الفيديو في هذا الحدث".



وأضاف: "أتمنى ألا تحدث فضائح أو مشاكل".



وأكد تشيفرين بالفعل عدم الاستعانة بنظام حكم الفيديو في الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.



وتابع: "دوري الأبطال مثل سيارة فيراري أو بورش. لا يمكن قيادتها على الفور بل تحتاج للتدريب والاختبار ويجب أن يتفهم الجميع كيف تعمل".



وواصل: "من السابق لأوانه تطبيق حكم الفيديو لكن هذا لا يعني أننا لن نطبقه أبدا فهذه عملية لا مفر منها وستظهر في دوري الأبطال في يوم ما لكن لا داعي للتعجل".



وطبقت هذه التقنية بالفعل في دوري الدرجة الأولى في إيطاليا وألمانيا وكذلك في الدوري البرتغالي الممتاز هذا الموسم.



ويرى تشيفرين أن حكم الفيديو لم يكن ليحدث اختلافا في مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال الأسبوع الماضي والتي شهدت ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت ريال التفوق 4-3 في النتيجة الإجمالية.



وقال: "ماذا كان يمكن أن يغير حكم الفيديو؟ لا شيء. هناك من شاهد اللقطة 20 مرة وأنا شاهدتها 50 مرة لكن نصف الناس تقول إنها ركلة جزاء والنصف الآخر يقول غير ذلك".