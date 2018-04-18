فرايبورغ يقرر عدم استئناف ضربة الجزاء المثيرة للجدل

دان نادي فرايبورغ الطريقة التي استخدم بها نظام "حكم الفيديو المساعد" في احتساب ضربة جزاء لصالح ماينز خلال مباراة الفريقين أمس الأول الاثنين ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ، ولكنه أعلن الأربعاء أنه قرر عدم الاستئناف ضد نتيجة المباراة.

وشهدت المباراة حدثا مثيرا للجدل، حيث إنه بعد انتهاء الشوط الأول، أشار الحكم للاعبي فرايبورج بالتوجه من غرف تغيير الملابس إلى نقطة الجزاء معلنا احتساب ضربة جزاء لصالح ماينز بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد.

وتقدم بابلو دي بلاسيس لتنفيذ الضربة مسجلاً منها هدف التقدم لماينز في المباراة التي انتهت بفوزه 2 / صفر ، ليصعد إلى المركز الخامس عشر ويتراجع فرايبورغ إلى المركز السادس عشر.

وذكر نادي فرايبورغ في بيان: "بعد تفكير عميق، قرر فرايبورج عدم التقدم باستئناف ضد نتيجة المباراة، من أجل التركيز بشكل كلي على المباريات المقبلة التي تحمل أهمية كبيرة للفريق".

وأضاف: "لطريقة التي استخدم بها نظام حكم الفيديو المساعد خلال المباراة يوم الاثنين كانت مؤسفة للغاية. وحقيقة استدعاء لاعبي الفريق للعودة من غرف تغيير الملابس بعد صافرة نهاية الشوط الأول لا يمكن أن تنتمي لروح لعبة كرة القدم".

ويشهد الموسم الحالي مرحلة تجريبية لنظام حكم الفيديو المساعد في الدوري الألماني (بوندسليغا) ، ولكن حالة من الجدل رافقت النظام منذ بداية الموسم.

ورغم المشكلات التي أثارها، حصل نظام حكم الفيديو المساعد على الضوء الأخضر لتطبيقه في ملاعب كرة القدم، وسيطبق في كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو 15 يوليو.

وبعد إطلاق الحكم جويدو فينكمان صافرة نهاية الشوط الأول، أبلغته حكمة الفيديو المساعدة بيبيانا شتاينهاوز بأن مارك أوليفر كيمب تصدى بيده داخل منطقة الجزاء لتمريرة من دانييل بروسينسكي لاعب ماينز.

وفحص فينكمان تسجيل الفيديو عبر شاشة واحتسب ضربة جزاء ليتم استدعاء لاعبي فرايبورج لأرض الملعب مجددا.

وذكر فرايبورغ في بيانه: "خلال استعراض مكثف وتفصيلي للأمر، لوحظ أن الإطار القانوني للقرار غير دقيق وافتقد الشفافية وكان غامضا في بعض النواحي".

وأضاف: "هنا أدركنا الضرورة الملحة لاتخاذ إجراء. حيث إن البوندسليغا لا يجب أن تكون حقلا للتجارب ، ولا ينبغي أن يشكل تطوير نظام حكم الفيديو المساعد ومتغيراته ، تغييبا للقانون".

وأبدى فرايبورغ تذمره أيضا مما ذكره الاتحاد الألماني لكرة القدم حول أن الحكم لم يكن قد غادر أرضية الملعب، وبالتالي كان من حقه استخدام نظام حكم الفيديو المساعد.

وذكر فرايبورغ أن الصور أوضحت أن اتصال حكمة الفيديو المساعدة، لحكم الساحة، جاء بعد الخروج من أرض الملعب.

وأضاف فرايبورغ في بيانه: "نود الحصول على تفسير شفاف ودقيق وبالتالي مفهوم، من جانب الاتحاد الألماني للعبة، لهذا الأمر".