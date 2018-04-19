إيقاف ماركوس ألونسو 3 مباريات

المصدر: لندن - د ب أ

تلقى ماركوس ألونسو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات بعد السلوك العنيف عقب تدخله بقوة مع شان لونج لاعب ساوثهامبتون في لقاء الفريقين مؤخرا.

وأدين الإسباني ألونسو بعد سقوطه على ربلة الساق (السمانة) للونج خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين التي انتهت بفوز تشيلسي 3-2 السبت الماضي.

وأنكر اللاعب الإسباني هذا وقال إن مثل هذا العقاب سيكون زائدا، وهو طلب قوبل بالرفض خلال جلسة الاستماع، وفقا لما ذكره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان صدر يوم الخميس.

ويغيب ألونسو عن مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل في الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب مباراتي فريقه بالدوري أمام بيرنلي وسوانسي.

ولم يلحظ حكم المباراة هذه الواقعة ولكن اتحاد الكرة اتخذ القرار في ضوء مراجعة تسجيل الفيديو للمباراة.