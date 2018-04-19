القبض على عضو "تنفيذي" فيفا بتهمة فساد

جرى القبض على الكونغولي كونستانت أوماري، عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية اتهامه بقضايا فساد ذات صلة باتحاد الكرة في بلاده.

واعتقل أوماري مع اثنين من أعضاء اتحاد الكرة ببلاده، بالإضافة إلى أحد المسؤولين الحكوميين، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة كينشاسا، وفقا لبيان صادر من مكتب لوزولو بامبي، مسؤول مكافحة الفساد في حكومة جوزيف كابيلا رئيس الكونغو الديمقراطية.

ويواجه أوماري ورفاقه اتهاما باختلاس مليون دولار من أجل تمويل منتخب الكونغو الديمقراطية والفرق المحلية.

من جانبها، أصدر رابطة أندية الدوري بالكونغو الديمقراطية، الأربعاء، بيانا لدعم أوماري وباقي المتهمين، وقررت إلغاء جميع الأنشطة تضامنا مع المعتقلين.

ويتولى أوماري رئاسة اتحاد الكرة في الكونغو الديمقراطية، كما يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، بالإضافة إلى عضويته في المجلس التنفيذي لفيفا.