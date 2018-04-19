بثنائية ريمي.. خيتافي يتغلب على فالنسيا

واصل فالنسيا نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تكبد هزيمته الثانية على التوالي، عقب خسارته 1 - 2 أمام ضيفه خيتافي يوم الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز إيبار على مضيفه إسبانيول 1 - صفر.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 65 نقطة في المركز الرابع، ليبتعد خطوة أخرى عن سباق المنافسة على المركز الثالث، الذي يحتله ريال مدريد برصيد 67، قبل لقاء الفريق الملكي مع ضيفه أتلتيك بيلباو في وقت لاحق بالمرحلة ذاتها.

وفي المقابل، ارتفع رصيد خيتافي، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، إلى 45 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقمص لويك ريمي دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدفي خيتافي في الدقيقتين 16 و49، قبل أن يقلص رودريغو الفارق بتسجيله هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 70. وتضاعفت معاناة الفريق الأندلسي في اللقاء، بعدما اضطر اللعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه دانييل باريخو في الدقيقة 86، ليتلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم.

وفي المقابل، حقق إيبار فوزه الأول في المسابقة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، عقب تغلبه 1 - صفر على مضيفه إسبانيول.

رفع إيبار رصيده إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 36 نقطة في المركز السادس عشر. يدين إيبار بالفضل في تحقيق هذا الفوز للاعبه ديفيد لومبان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33.