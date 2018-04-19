برشلونة يعلن جاهزية راكيتيتش لنهائي كأس إسبانيا

أكد نادي برشلونة يوم الخميس، جاهزية لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لخوض المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم يوم السبت ضد فريقه السابق إشبيلية على ملعب "متروبوليتانو" في مدريد.

وتدرب راكيتيتش يوم الخميس مع زملائه بعد تعافيه من إصابة بكسر في إصبع يده اليسرى. وأكد النادي الكتالوني في بيان "حصل إيفان راكيتيتش على الضوء الأخضر من الأطباء للعودة إلى التدريبات بعد عملية جراحية". وخضع راكيتيتش لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في إصبع يده اليسرى في المباراة أمام روما الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وخرج برشلونة من المسابقة القارية بعد خسارة ثقيلة أمام مضيفه صفر - 3، بعدما تقدم على أرضه ذهابا 4-1.

ويأمل برشلونة يوم السبت في تعويض خيبة أمله القارية وحصد أول ألقابه المحلية عندما يواجه إشبيلية الذي خرج من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأم على يد بايرن ميونيخ الألماني.

ويسعى برشلونة حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة الكأس، 29 مرة بينها الأعوام الثلاث الاخيرة، إلى تحقيق الثنائية المحلية حيث يتصدر الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد الذي يلتقي يوم الخميس مع مضيفه ريال سوسييداد.

وتوج إشبيلية بلقب المسابقة 5 مرات في تاريخه آخرها موسم 2009-2010، علما أنه خسر لقب 2015-2016 أمام برشلونة صفر - 2.