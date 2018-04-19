سوسيداد يكتسح أتليتكو بثلاثية نظيفة

بات برشلونة على مشارف التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تلقى أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد خسارة موجعة صفر - 3 أمام مضيفه ريال سوسييداد يوم الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة التي شهدت أيضا فوز جيرونا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2 - 1.

وتجمد رصيد أتليتكو، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة خلف برشلونة، الذي يتربع على الصدارة، ليصبح الفريق الكاتالوني بحاجة للحصول على 3 نقاط فقط في مبارياته الخمس المتبقية بالمسابقة، ليستعيد رسميا اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، دون انتظار نتائجه منافسيه.

وفي المقابل، ارتفع رصيد ريال سوسييداد، الذي واصل صحوته بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان سوسيداد الطرف الأفضل في المباراة، حيث سيطر على مجرياتها في معظم الأوقات، في الوقت الذي ابتعد فيه لاعبو أتليتكو عن مستواهم المعتاد، ليتلقى فريق العاصمة خسارة مستحقة، ويهدر فرصة تعزيز وصافته للبطولة، بعدما ظل الفارق الذي يفصله عن جاره اللدود ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، ثلاث نقاط فقط.

وافتتح ويليان جوزيه التسجيل لسوسييداد في الدقيقة 27، وارتدي خوانمي ثوب الإجادة بإحرازه الهدفين الثاني والثالث للفريق الباسكي في الدقيقتين 80 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.