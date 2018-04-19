فيفا يعاقب نادياً قطرياً.. ويغرمه مالياً

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس، إنه فرض سلسلة من الغرامات على أندية بسبب صفقات انتقال اشترك فيها "طرف ثالث".



وتمنع سياسة الفيفا الخاصة بملكية طرف ثالث الأندية أو اللاعبين من الدخول في اتفاقات حقوق اقتصادية مع طرف ثالث من المستثمرين. وفي هذه الصفقات يحصل في المعتاد مستثمرون من الخارج على جزء من ملكية اللاعبين.



وتم تغريم سبورتنيغ لشبونة البرتغالي 110 آلاف فرنك سويسري (113695 دولارا) بسبب "إبرام عقدين سمحا لطرف ثالث بالتأثير على استقلال النادي إضافة لعدم الإبلاغ عن وجود اتفاق ملكية طرف ثالث".



وفرض الفيفا غرامة مالية قدرها 150 ألف فرنك على ناد برتغالي آخر هو بنفيكا بسبب صفقتي انتقال اشترك فيهما طرف ثالث.



وعوقب رايو فايكانو الإسباني بغرامة بلغت 55 ألف فرنك بسبب صفقة تضمنت طرفا ثالثا وتم تغريم سيلتا فيغو 65 ألف فرنك على صفقة قال الفيفا إنها "سمحت لبنفيكا بالتأثير على استقلال النادي".



وتم تغريم العربي القطري 185 ألف فرنك بسبب العديد من صفقات الانتقال التي اشترك فيها طرف ثالث وأيضا لعدم إدخال البيانات الصحيحة لسبع حالات في نظام مطابقة الانتقالات الدولية التابع للفيفا.