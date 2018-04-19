فينغر: واثق من بقاء ويلشر في أرسنال

أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال الانكليزي الخميس انه "واثق" من توقيع لاعب الوسط الدولي جاك ويلشير عقدا جديدا مع الفريق الذي يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم.

وينتهي عقد ويلشير (26 عاما) مع فريقه في نهاية الموسم الحالي، وهو لم يوافق بعد على شروط العقد الجديد المقدم من النادي.

وقال فينغر في مؤتمر صحافي لمباراة ضد وست هام يونايتد مقررة الأحد، "لا يمكنني تقديم أي معلومات لكم. لا أعرف فعلا ماذا يدور في ذهنه".

وتابع: "لم يوقع بعد، قدمنا له عرضا ونريده ان يبقى. هذا العقد طويل الأجل وآمل في مرحلة ما ان يوقعه، أنا واثق دائما".

وأضاف فينغر "كنادٍ تريد من اللاعبين البقاء وتقاضي رواتب جيدة، واعتقد ان الجميع يوافق على اننا ندفع للاعبينا رواتب جيدة".

وعاد لاعب أرسنال الى تشكيلة منتخب انكلترا الشهر الماضي بعد ابتعاده عنها منذ الخروج المخيب من الدور الاول لكأس أوروبا صيف 2016.

من جهة أخرى، قلل فينغر من التكهنات بشأن مستقبله مع أرسنال بعدما تردد في تقارير اعلامية اسم لاعب الفريق السابق الفرنسي باتريك فييرا لتولي المهمة. ويشرف فييرا حاليا على فريق نيويورك سيتي الاميركي.

وأوضح فينغر الذي يشرف على أرسنال منذ العام 1996، ومدد عقده في الموسم، ان "وضعي الشخص لا يقلقني كثيرا في الوقت الحالي. ما يقلقني هو تحويل الموسم الى نجاح".

وردا على سؤال عما اذا كان سيغير رأيه قال فينغر "هذا لا يهم حقا".

وأشار المدرب الى امكانية عودة اللاعب الارميني هنريك مخيتاريان لخوض ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد اتلتيكو مدريد الاسباني الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر ان يغيب مخيتاريان بسبب إصابة في الركبة، لكن فينغر ألمح الى انه في طريق التعافي. وأوضح "مخيتاريان يركض مجددا، يتعين عليه التحسن في الايام الثلاثة او الاربعة المقبلة"، ملمحا الى "امكانية (التعافي) لمباراة الخميس".

ويتخلف أرسنال بفارق 14 نقطة عن توتنهام هوتسبر، رابع ترتيب الدوري. وتشارك الفرق الاربعة الاولى مباشرة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. واشار فينغر الى انه "بالنسبة لنا (فان يوروبا ليغ) هي الاولوية القصوى حاليا. مباراة نهاية الاسبوع استعدادية للخميس. ارحت معظم اللاعبين بعد مباراة (سسكا موسكو) وهم في حاجة لخوض مباراة".

وتأهل أرسنال إلى نصف نهائي يوروبا ليغ على حساب النادي الروسي.