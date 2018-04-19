ليفربول يكشف عن طقمه للموسم الجديد

المصدر: لندن - د ب أ

كشف نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس عن قميصه الجديد لموسم 2018 - 2019، عبر حساب الفريق في منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب ليفربول عبر موقعه الرسمي: القميص تم إطلاقه من خلال الحملة الجديدة للنادي، هذا يعني المزيد.

وشارك في الإعلان عن القميص الجديد لليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو والهولندي فيرجل فان ديك وآدم لالانا وقائد الفريق جوردان هندرسون. وجاء قميص ليفربول في الموسم الجديد مشابهاً للقميص الحالي مع تغيير في ياقة القميص .

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فمن المقرر أن يسجل ليفربول ظهوره الأول بالقميص الجديد خلال المباراة أمام برايتون في 13 مايو المقبل بملعب "آنفيلد" في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كما بلغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا حيث يلاقي روما الإيطالي.