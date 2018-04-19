هل يرحل موراتا عن صفوف تشيلسي؟

قبل عام من الآن، قرر نادي تشيلسي الإنجليزي دفع 66 مليون يورو لنظيره الإسباني ريال مدريد للحصول على خدمات مهاجمه ألفارو موراتا نزولا على رغبة المدير الفني للفريق، الإيطالي أنطونيو كونتي.

وكان المهاجم الإسباني في تلك الآونة أحد أبرز الصفقات في الدوري الإنجليزي، وبالفعل استهل مشواره في ذلك الموسم بأداء رائع جاء مطابقا للتوقعات.

بيد أنه مع مرور الأيام بدأ مستوى موراتا في التراجع حتى وصل إلى مرحلة تثير القلق، فلم يسجل المهاجم الإسباني مع الفريق اللندني منذ مطلع 2018 وحتى الآن سوى هدفين فقط، كان أحدهما في مرمى ليستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والأخر في مرمى توتنهام بالدوري.

ولكي تزداد الأمور تعقيدا، وقع موراتا تحت ضغط كبير مع وصول اللاعب الفرنسي أوليفييه جيرو في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى تشيلسي، لترتفع سخونة أجواء المنافسة حول اللاعب الإسباني الذي كان في صراع دائم في وقت سابق مع البلجيكي ميتشي باتشوايي، الذي رغم جلوسه على مقاعد البدلاء يقدم مستويات جيدة خلال الفترات التي يشارك فيها بالمباريات.

وقالت صحيفة "أ س" الإسبانية يوم الخميس أن موراتا قد يرحل قريبا عن صفوف تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيت المراهنات الإنجليزي "لادبروكس" يعتقد أن هناك الكثير من الأسباب التي ستدفع موراتا إلى الرحيل عن تشيلسي.

وأوضحت " أ س" أن بيت المراهنات المذكور فتح الرهان على احتمالية رحيل اللاعب الإسباني عن ملعب ستامفورد بريدج، معقل تشيلسي، هذا الصيف.

وسمح "لادبروكس" أيضا بالرهان على هوية النادي الذي سينتقل إليه مهاجم بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفيسكي، كما فعل الشيء نفسه مع نجم تشيلسي، البلجيكي ايدن هازارد، ولكن بشكل مختلف، حيث فتح الرهان على احتمالية انتقاله لريال مدريد بعد رحيل الويلزي جاريث بيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال موسم الانتقالات القادم.