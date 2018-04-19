4 أهداف تفصل صلاح عن كسر رقمين قياسيين

يأمل محمد صلاح مهاجم ليفربول في البقاء في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم للفوز بجائزة الحذاء الذهبي، وقال اللاعب المصري إن زملاءه في الفريق يساعدونه على تحقيق هذا الهدف.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، 30 هدفا في 32 مباراة بالدوري في موسمه الأول الرائع مع ليفربول ليصل إجمالي أهدافه بكل المسابقات إلى 40 في 45 مباراة.

ويتقدم صلاح بفارق 4 أهداف على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير قبل أربع مباريات على نهاية الموسم.

وأبلغ صلاح شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: اللاعبون يحاولون مساعدتي كثيرا في تسجيل الأهداف لأنهم يعلمون أنني الآن أنافس على الحذاء الذهبي. في النهاية هذه جائزة فردية لكنها تساعد الفريق أيضا في الحصول على النقاط. الطريقة التي نلعب بها جيدة للغاية ويمكن رؤية المشجعين في غاية السعادة وأشعر براحة كبيرة حيال ذلك، وأشعر أنهم يتمنون أن أفوز بشيء. وتتبقى أربع مباريات لذا الأمر واضح تماما، أنا ألعب من أجل الحذاء الذهبي. ألعب من أجل الجائزة لكن الأمر دائما في صالح الفريق.

وأوضح صلاح أنه بينما يرحب بالجوائز الفردية فإن مساعدة ليفربول على تحقيق أهدافه هي الأهم.

واستفاد ليفربول من تألق صلاح ويسعى النادي لإنهاء الموسم في المركز الثاني في الدوري وينافس أيضا على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أوقعته القرعة ضد روما في الدور قبل النهائي.

وقد يحطم صلاح أيضا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في الدوري في موسم مؤلف من 38 مباراة وهو 31 هدفا، وربما حتى تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم مؤلف من 42 مباراة والبالغ 34 هدفا.

وقال المهاجم المصري: الآن الأمر واضح تماما. أرغب في تحطيم الرقم القياسي للدوري الممتاز. لم يتبق لي سوى تسجيل هدف واحد، حقا؟ أرغب في تحطيم الرقمين القياسيين.. لا يتبقى سوى أربع مباريات وأربعة أهداف.

ويحل ليفربول ضيفا على ويست بروميتش ألبيون متذيل الترتيب يوم السبت قبل أن يستضيف روما في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال باستاد أنفيلد يوم الثلاثاء.