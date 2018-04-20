أرسنال يطوي صفحة فينغر بعد 22 عاما

قال الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إنه سيرحل عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم، لينهي بذلك مشوارا استمر نحو 22 عاما قضاها في المنصب.

وسيرحل فينغر، 68 عاما، بذلك عن تدريب أرسنال قبل عام من انتهاء عقده الحالي مع النادي، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتأهب لخوض الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.

وتولى فينغر منصب المدير الفني لأرسنال عام 1996، وأحرز الفريق تحت قيادته، لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات إلى جانب سبعة ألقاب ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد حقق الفريق ثنائية الدوري والكأس في كل من عامي 1998 و2002.

كذلك صعد أرسنال تحت قيادة فينغر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2006، لكنه خسر أمام برشلونة الإسباني 1 - 2.

وقال فينغر في بيان نشره نادي أرسنال بموقعه على الإنترنت: بعد التفكير بعناية وإجراء مناقشات مع مسؤولي النادي، أرى أن نهاية الموسم هو الموعد المناسب لرحيلي عن المنصب.

وقال رجل الأعمال الأميركي ستان كرونكي، صاحب حصة الأغلبية بالنادي، إن أرسنال سيعين المدير الفني الجديد للفريق في أقرب وقت ممكن. وأضاف كرونكي في بيان نشر بموقع أرسنال تحت عنوان شكرا لأرسين: إنه واحد من أصعب الأيام التي مررنا بها في كل هذه الأعوام التي قضيناها في عالم الرياضة، ما قدمه آرسين للنادي سواء داخل الملعب أو خارجه ، كان من أسباب توجهنا لهذا النادي. يصعب تكرار ما حققه من استمرارية وثبات للفريق في أعلى المستويات.

ويعد فينغر المدير الفني الأكثر استمرارية مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي موسم 2003 - 2004 ، كان فينغر قد أصبح أول مدرب منذ موسم 1988 - 1989، يقود فريقا إنجليزيا لتفادي أي هزيمة لموسم كامل.

وقاد فينغر الفريق في الموسم الماضي للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي إثر تغلبه على تشيلسي 2 - 1 في النهائي على ملعب ويمبلي، لكن الموسم نفسه شهد إخفاق الفريق في التأهل لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ 17 عاما ، وقد تعالت بين صفوف الجماهير، الأصوات التي تطالب برحيله عن المنصب.

وأثيرت حالة من الجدل على نطاق واسع مجددا بشأن بقاء فينغر في المنصب، مع تراجع أرسنال في المراكز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم واقترابه من الغياب عن دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي.

لكن الفرصة لا تزال متاحة أمام فينغر، حيث يمكن لأرسنال التأهل مباشرة لدوري الأبطال بغض النظر عن مركزه في الدوري الممتاز، وذلك في حالة إحرازه لقب بطولة الدوري الأوروبي، التي تشهد صدامه مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي.

وقال فينغر في بيانه يوم الجمعة: إنني ممتن بالحصول على فرصة خدمة هذا النادي لهذه الأعوام العديدة التي لا تنسى.. وقد أديت عملي بكل التزام ونزاهة. أود التقدم بالشكر للعاملين بالنادي واللاعبين والمديرين، وكذلك الجماهير التي وضعت هذا النادي في مكانة خاصة.. أنادي جماهيرنا بدعم الفريق من أجل كتابة نهاية جيدة.. وأقول لكل عشاق أرسنال، اعتنوا بقيم النادي. آرسين يحظى بمكانة استثنائية وسنظل دائما ممتنين له. كل من يعشقون أرسنال وكل من يعشقون كرة القدم سيظلوا مدينين له، وحقق فينغر نقلة لهوية نادينا ولكرة القدم الإنجليزية من خلال رؤيته وأساليبه في اللعب.