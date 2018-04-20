براين كلوف والـ"هوليغانز".. أبرز أفلام كرة القدم

بدأت شركات الإنتاج، صناعة أفلام متعلقة بكرة القدم منذ سبعينيات القرن الماضي، لتحكي قصة لاعب أو مدرب سابق يعد أيقونة خالدة في اللعبة، أو بعض جنون المشجعين.

وتنتظر دور السينما في عام 2018، الإعلان عن موعد نزول فيلم "مارادونا" والذي يحكي قصة أسطورة الأرجنتين الخالدة، في الوقت الذي افتتحت فيه دور السينما بالسعودية بعد غياب دام قرابة 40 عاما.

وتعد أشهر الأفلام الكروية وأنجحها من إنشاء إنجليزي، كونها منشأ كرة القدم، مثل أفلام "مشاغبو غرين ستريت"، و"مصنع كرة القدم"، وفيلم "النصر"، و"الآلة الدنيئة"، و"الملاعين"، و"زيدان: لوحة فنية في القرن 21"، وثلاثية فيلم "هدف".

وتحكي قصة "مشاغبو غرين ستريت"، طالب في جامعة هارفارد يتم فصله منها عن طريق الخطأ، ليبدأ بعدها اكتشاف العالم الدموي للشغب الجماهيري في مدينة لندن الإنجليزية. فيما يحكي فيلم "مصنع كرة القدم"، قصة مشجع متعصب لنادي تشيلسي الإنجليزي تتمحور حياته حول المخدرات والعنف والكحول.

ويجتمع عدد من سجناء الحرب، في فيلم "النصر"، للعب مباراة كرة قدم أمام المنتخب الوطني الألماني على أرض باريس المحتلة من قبل النازيين، إلا أن الثورة الفرنسية والبريطانية تعمل لتهريب السجناء. وفي فيلم "الآلة الدنيئة"، يقوم لاعب كرة قدم شهير بالهجوم على شخص، ليتم سجنه، فيقرر لعب مباراة كرة قدم تجمع فريق السجناء أمام فريق حراس السجن.

ويعد فيلم "ملاعين"، من أشهر أفلام كرة القدم حتى الآن، كونه يحكي قصة براين كلوف، المدرب الجدلي الشهير، عندما قاد نادي ليدز يونايتد في 44 يوما. ويروي زيدان أحداث مباراة ريال مدريد وفياريال من موسم 2004 – 2005، من منظوره كلاعب في الفريق آنذاك، في فيلم "زيدان: لوحة فنية في القرن 21".

وتظهر ثلاثية أفلام "هدف" قصة سانتياغو مونيز، اللاعب الموهوب، والذي يتم اكتشاف موهبته من أحد مسؤولي ناجي نيوكاسل الإنجليزي، قبل أن يصبح سانتياغو أفضل لاعبي نيوكاسل ويتم طلب الحصول على خدماته من نادي ريال مدريد الإسباني، ما شكل عقبات له في حياته الخاصة مع أقربائه وأصدقائه بسبب المال والشهرة، قبل ان يتركز الجزء الثالث من سلسلة أفلام "هدف" على خوض منافسات كأس العالم بين أفضل 4 لاعبين.