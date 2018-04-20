برشلونة يتطلع إلى الثنائية أمام إشبيلية

يتطلع برشلونة إلى خطوته الأولى على طريق التتويج رسمياً بثنائية الدوري والكأس بإسبانيا في الموسم الحالي عندما يلتقي أشبيلية يوم السبت في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ويحلم برشلونة في تتويج مسيرته في المسابقة باللقب رقم 30 له في الكأس فيما يسعى أشبيلية لإحراز اللقب وإنقاذ هذا الموسم المضطرب في مسيرته. وخرج برشلونة أمام روما الإيطالي من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويأمل الفريق في تعويض هذا الإخفاق الأوروبي من خلال ثنائية الدوري والكأس في إسبانيا.

ويخوض الفريق نهائي الكأس يوم السبت، فيما اقترب بشدة من استعادة لقب الدوري الإسباني.

ورغم هذا، يواجه برشلونة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الكأس اختبارا صعبا في النهائي أمام أشبيلية الذي ترنح مؤخرا بقيادة مديره الفني فنشنزو مونتيلا ولم يحقق أي انتصار في آخر 6 مباريات خاضها بالدوري الإسباني ليحتل المركز السابع في جدول المسابقة.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني بفارق مطمئن أمام أتلتيكو مدريد وذلك قبل آخر 5 مباريات للفريق ليكون أقرب ما يكون من استعادة لقب الدوري. وسبق لبرشلونة أن تغلب على أشبيلية 2 - صفر في نهائي الكأس بموسم 2015 - 2016 على استاد "فيسنتي كالديرون" معقل فريق أتلتيكو قديما.

والآن، سيخوض الفريقان المباراة النهائية غدا في المعقل الجديد لأتلتيكو وذلك باستاد "واندا ميتروبوليتانو".

ورغم سقوطه في فخ التعادل 2 - 2 مع سيلتا فيغو في الدوري الإسباني يوم الثلاثاء الماضي، يخوض برشلونة مباراة يوم السبت بمعنويات عالية للغاية بعدما حافظ الفريق بقيادة مديره الفني إيرنستو فالفيردي على سجله خاليا من الهزائم على مدار 40 مباراة متتالية في الدوري الإسباني منها 7 مباريات في الموسم الماضي و33 مباراة في الموسم الحالي.

ودفع فالفيردي في مباراة سيلتا فيغو بتشكيلة تخلو من عدة لاعبين أساسيين بالفريق وذلك لمنح قسط من الراحة إلى نجومه الكبار استعدادا للمباراة لكن لاعبيه الكرواتي إيفان راكيتيتش وسيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه يعانون من إصابات وكدمات.

وقال فالفيردي: نحتاج لانتصارين من أجل الفوز بلقب الدوري الإسباني. وسنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيقهما... والآن، علينا التركيز في مباراة السبت حيث نخوض لقاء صعبا.

وأحرز برشلونة لقب الكأس في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي ويبدو مرشحا للفوز باللقب للموسم الرابع على التوالي.

وفي المقابل، يسعى أشبيلية الذي لا يمكن التنبؤ بما يفعله إلى تفجير مفاجأة في مواجهة حامل اللقب. وكان أشبيلية بقيادة مونتيلا أطاح بمانشستر يونايتد الإنجليزي من دور الستة عشر لدوري الأبطال لكنه سقط أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لنفس البطولة. وعانى برشلونة كثيرا أمام مضيفه أشبيلية في مباراتهما مؤخرا بالدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل 2 / 2 بعدما كان أشبيلية متقدما بهدفين نظيفين حتى الدقائق الأخيرة من المباراة والتي شهدت انهيار أصحاب الأرض.

وانتظم أشبيلية في معسكر تدريبي بماربيا من أجل الاستعداد المكثف لنهائي الكأس.

وقال بابلو سارابيا لاعب خط وسط الفريق: لا نشعر بالرهبة... سنحاول استخدام أسلحتنا ونتأكد من عدم سهولة المباراة على برشلونة في أي من مراحل اللقاءفي مباراة كهذه، من الممكن حدوث أي شيء. أدق التفاصيل تصنع الفارق. ولن نترك أي تفاصيل تفلت من أيدينا. علينا اللعب بأقصى قوة ممكنة.