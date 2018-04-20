بواتينغ ليفانتي يرسل ملقا إلى الدرجة الثانية

هبط ملقا رسميا للدرجة الثانية، عقب خسارته صفر - 1 أمام مضيفه ليفانتي، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وتجمد رصيد ملقا عند 17 نقطة، ليظل قابعا في قاع الترتيب، فيما ارتفع رصيد ليفانتي إلى 34 نقطة في المركز السابع عشر، الرابع من القاع. ويدين ليفانتي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إيمانويل بواتينغ، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينعش آمال فريقه في البقاء بالمسابقة.

وتلقت آمال لاس بالماس في البقاء ضربة موجعة، إثر خسارته صفر - 1 أمام مضيفه ريال بيتيس. وتوقف رصيد لاس بالماس عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، ليصب على أعتاب الهبوط، في حين ارتفع رصيد بيتيس إلى 55 نقطة في المركز الخامس المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وتقمص جونيور فيربو دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف بيتيس الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مستفيدا من النقص العددي للاس بالماس، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ميشيل ماسيدو في الدقيقة 86 لحصوله على الإنذار الثاني.