تشيلسي يهزم بيرنلي ويعزز حظوظه الأوروبية

حافظ تشيلسي على آماله في الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما انتزع فوزا صعبا 2 - 1 من مضيفه بيرنلي يوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وارتفع رصيد تشيلسي، حامل اللقب، إلى 63 نقطة في المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، متأخرا بفارق خمس نقاط عن توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال، وذلك قبل خوض الفريقين مبارياتهما الأربع الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وأفسد الفريق اللندني انتفاضة بيرنلي، الذي فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، ليتجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين خلف أرسنال، صاحب المركز السادس.

وتقدم تشيلسي بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز كيفن لونغ مدافع بيرنلي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أدرك أشلي بارنز التعادل لبيرنلي في الدقيقة 64.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التعادل سوى لفترة قصيرة، بعدما أحرز النيجيري فيكتور موزيس هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 69.