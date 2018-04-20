عالم كرة القدم يودع فينغر بعد مغادرته أرسنال

أعلن أرسين فينغر مدرب أرسنال يوم الجمعة رحيله عن تدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي بعد نحو 22 عاما قاد خلالها الفريق اللندني.

وقاد فينغر الفريق إلى لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات بينها مرة واحدة بدون أي خسارة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي سبع مرات والمشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة 20 عاما متتالية.

وقال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يُكن الكثير من الاحترام لمدرب أرسنال المستقيل أرسين فينغر رغم خلافهما طويل الأمد كما حث المدرب الفرنسي على عدم اعتزال كرة القدم.

وقال مورينيو للصحافيين: إن كان سعيدا فأنا سعيد وإن كان حزينا فأنا حزين. إنني أتمنى الخير دوما لخصومي. كان فينغر وأرسنال لسنوات عديدة أكبر منافسين في فترة السير أليكس، وإنني متأكد تماما أننا كنادٍ سنظهر للسيد فينغر الاحترام الذي يستحقه.

وانتقد مورينيو فينغر في الماضي ووصفه بأنه "متخصص في الفشل" لكن المدرب البرتغالي قال إن تلك التصريحات السابقة غير ملائمة حاليا لأن الاثنين يتبادلان الاحترام خارج الملعب.

وأضاف مورينيو: اللاعبون الذين يتلقون بطاقات صفراء وحمراء لتصرفات عنيفة ضد بعضهما البعض - المدربون نفس الشيء لكن المدربين الذين يحترمون بعضهم البعض بدرجة أكبر هم من تقع بينهم مشكلات.

وقال أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق لموقع النادي على الإنترنت: إنه دليل عظيم على موهبته واحترافيته وعزيمته في أنه استطاع تكريس 22 عاما من حياته للمهنة التي يحبها. في عصر يستمر مدربو كرة القدم لموسم واحد أو اثنين. فقد حقق إنجازاً بالبقاء طيلة هذه المدة في ناد بحجم أرسنال. إنه لا شك أحد أعظم مدربي الدوري الممتاز وفخور بأنني كنت منافساً وزميلاً وصديقاً لهذا الشخص الرائع.

وأشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بفينغر: أشعر بالمفاجأة. هذا قراره واحترمه. إنه شخص له تأثير بالغ في كرة القدم. يملك مسيرة رائعة كمدرب وشخصية استثنائية. استمر مع أرسنال نحو 22 عاما. ربما في الشهور القليلة الماضية لم يكن الجميع سعيدا ببعض نتائج الفريق. كان مهيمنا في اللعبة في منتصف التسعينيات وفي العقد التالي. الأمر مختلف الآن بسبب كثرة التحديات لكنه في ألمانيا كان نموذجا حقيقيا. سيكون الأمر مختلفا. ربما ينتقل لمكان آخر. أتمنى له التوفيق.

وقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي للصحافيين: أرسين فينغر له مني كل الاحترام. وصل الدوري الممتاز إلى ما وصل إليه حاليا بسبب أرسين فينغر وما قام به.. بسبب رؤيته واحترامه لكرة القدم. أتمنى له كل توفيق في المستقبل. بكل تأكيد سعدت باللعب في مواجهته.

وقال يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ للصحافيين: كانت له مسيرة مهنية مثيرة في فرنسا وإنجلترا لمدة 20 عاما أو نحو ذلك في أرسنال. كان واحدا من كبار المدربين في أوروبا. ربما يصبح مديرا عاما لكن هل يتولى تدريب فريق آخر لا أدري حقا إن كان يريد ذلك. لا يمكنني تخيل ذلك. فهو ليس بحاجة لذلك. قدم مسيرة تدريبية استثنائية وأثر بشكل إيجابي على الكرة الإنجليزية بفلسفته وطريقة لعبه. لكن مثلما يحدث في السياسة والرياضة عندما تتقدم في العمر قليلا يجب عليك قول ‭‭‭‭‭'‬‬‬‬‬هذا يكفي‭‭‭‭‭‬.

وقال رافائيل بينيتيز مدرب نيوكاسل يونايتد للصحافيين: كنت منافسا له لعدة سنوات. كانت تصرفاته جيدة تماما ونموذجا للجميع. أعتقد أنه آخر مدرب سيستمر هذه المدة. الأندية ينفد صبرها هذه الأيام على المدربين. تحتاج لخطة وفكر وكان يملك ذلك. استمر مع أرسنال 22 عاما.

وقال ديفيد مويس مدرب ويست هام يونايتد للصحافيين: سيقدر عشاق كرة القدم الحقيقيون ما فعله. إنه خبير في كرة القدم حقا. إنه يعيش ويتنفس كرة قدم وكرس حياته للعبة.

وقال غاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق والمحلل في المحطات التلفزيونية عبر حسابه على تويتر: أرسين فينغر شكل أفضل فريق واجهته في الكرة الإنجليزية. فريق عام 1998 كان مذهلا. وأكبر شكوانا حينها أنه كان يقدم كرة قدم تدفعنا لتغيير طريقة لعبنا. إنه يستحق الآن وداعا مذهلا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال جاك ويلشير لاعب وسط إنجلترا وأرسنال عبر تويتر: للرجل الذي منحني الفرصة وعمري 15 عاما ووثق في قدراتي بشكل لا يصدق. دائما كان لطيفا معي مثل والدي في أصعب فترات مسيرتي. وثق في قدراتي دائما عندما لم يفعل ذلك معظم الناس. شكرا لك على كل شيء أيها القائد.

وقال ديفيد سيمان حارس أرسنال السابق على حسابه في تويتر: يوم حزين لأرسنال برحيل فينغر. لا بد أن نمنحه التكريم والوداع الذي يستحقه. وقال سيسك فابريغاس لاعب وسط تشيلسي الحالي وقائد أرسنال السابق على إنستغرام: لم أتوقع أبدا حدوث ذلك لكنه يظهر الاعتزاز بالنفس والكرامة التي يملكها هذا الرجل. لن أنسى أبدا دعمه ومساندته وإرشاده لي. كان يؤمن بقدراتي من البداية وأدين له بالكثير. كان بمثابة الأب لي ودائما ما كان يدفعني للأفضل. أرسين أنت تستحق كل الاحترام والسعادة في العالم.

وقال مارك هيوز مدرب ساوثهامبتون للصحافيين: حضر لإنجلترا بأفكار ووجهة نظر مختلفة بشأن كيفية لعب كرة القدم والإعداد للمباريات. قام بتحريك بعض الثوابت في كرة القدم. الجميع لا يزال يفعل نفس الأشياء ويستعد للمباريات بنفس طريقته. بدأ تحقيق النجاح وخلفه الجميع يحاول اللحاق به ومحاولة فهم ما كان يفعله بشكل مختلف.

وقال غاري لينكر مهاجم إنجلترا السابق والمحلل الحالي في المحطات التلفزيونية على حسابه في تويتر: أرسين فينغر سيرحل عن أرسنال في نهاية الموسم. أعطى الكثير من حياته لأرسنال. وحقق الكثير من النجاحات للنادي.

منح الكثير لكرة القدم في بلادنا. شكرا لك ونتمنى لك التوفيق يا سيد فينغر.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن بوب ويلسون حارس مرمى أرسنال السابق إنه تلقى "صدمة قوية.. أرسين ليس فقطا أعظم مدرب في تاريخ أرسنال بل أنه أيضا وبصفة شخصية غير وجه اللعبة في هذه البلاد".

وقال مانشستر يونايتد على تويتر: تهانينا لأرسين فينغر بعد هذه المسيرة المتميزة على مدار 22 عاما مع أرسنال ونتمنى لك كل توفيق ونجاح خلال بقية الموسم.. فيما عدا مباراتك رقم 60 أمامنا الأحد المقبل. وقال موناكو الفرنسي الذي سبق لفينغر تدريبه عبر تويتر إلى جانب صورة له خلال وجوده في صفوفه "كل الاحترام للسيد فينغر".